Janni Spies donerer guldhorn-kopier til Museum Sønderjylland

I 1970’erne var Simon Spies med til at finansiere, at der blev lavet flere kopier af de to horn.

Nu gives sidstnævnte til Museum Sønderjylland, oplyser Janni Spies i en pressemeddelelse ifølge de to medier.

- Jeg har længe overvejet, hvem der kunne have mest glæde af hornene, for der knytter sig mange historier og følelser til dem. Derfor er jeg glad for, at de nu kommer til Sønderjylland, hvor originalerne i sin tid blev fundet, siger Janni Spies i meddelelsen.

I 2019 blev rekonstruktionen ifølge JydskeVestkysten oprindelig givet til Nationalmuseet. Men den gives nu videre til Museum Sønderjylland.