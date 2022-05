12/05/2022 KL. 18:00

De bedste bøger i 2022

Her er hjælp at hente, hvis du er på jagt efter en god bog, men ikke ved hvilken du skal vælge. Vi samler og opdaterer løbende listen over de 10 seneste bøger, Jyllands-Postens anmeldere har givet topkarakterer: 5 eller 6 stjerner.