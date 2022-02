”Alverdens bøger” er en ugentlig overflyvning af den internationale bogscene. Skiftende skribenter gør os klogere på litterære debatter og nye interessante forfatternavne. I denne uge: Jakob Levinsen, forfatter, kritiker og oversætter. Siden 1984 har han skrevet flittigt om litteratur, musik, film og kulturpolitik i forskellige danske aviser. Han har selv udgivet bøger om bl.a. musik, kulturdebat, J.R.R. Tolkiens forfatterskab og københavnske restauranter samt oversat over 80 titler primært fra engelsk – bl.a Stephen Kings “Blodtørst” , Joe Bidens “Løfter for livet” og Ayaan Hirsi Alis “Frit bytte”.

For ganske vist er jeg i kraft af at have oversat