For nyligt frigav Netflix sin nyeste doku-krimiserie, ”Inventing Anna”.

Det samme er sket ude i virkeligheden. Her blev russisk-tyske Anna Sorokin i februar i fjor løsladt efter knapt fire år i amerikanske fængsler - for god opførsel. Netop hendes vilde historie fra jetset-livet i New York danner grundlag for den nye serie.