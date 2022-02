»Vores familie sørger over det uventede tab af en ægtemand, far og bedstefar, der lærte os, at vi altid skulle lede efter det magiske i livet,« siger Reitmans tre børn i en fælles udtalelse.

Filmen om spøgelsesjægerne indtjente næsten 300 mio. dollars (knap 2 mia. kr.) på verdensplan og blev nomineret til to oscarstatuetter.

Den blev også startskuddet til en decideret ”Ghostbusters”-franchise, der i løbet af årene har kastet adskillige film, spil og tv-serier af sig.

Senest fik den nyeste film i rækken, ”Ghostbusters: Afterlife”, premiere sidste år. Den er instrueret af Ivan Reitmans søn, Jason Reitman.

I 2009 var Ivan Reitman også med til at producere den oscarnominerede film ”Up in the Air” med George Clooney i hovedrollen.

Født i østblokken

Ivan Reitman blev født i det daværende Tjekkoslovakiet i 1946.

Hans mor overlevede under Anden Verdenskrig at blive sendt til nazisternes koncentrationslejr i Auschwitz, mens Reitmans far var i modstandsbevægelsen.

Familien flygtede senere til Canada, hvor den unge Ivan hurtigt viste fascination for underholdningsbranchen ved blandt andet at starte et dukketeater og spille musik på lokale caféer.