16/05/2022 KL. 09:00

»Vi lever i en ”Løvens hule”-tid, hvor din virksomhed helst skal vækste og vækste, men hvad med alle os balanceiværksættere, som bare leder efter ligevægt i livet?«

Podcasterne Nadia Zinck og Camille Gudmand Lange sagde uden anden plan for fremtiden deres job op for at skabe et arbejdsliv i balance. I podcasten ”De grønne grises klub"” har de taget lytterne med på rejsen som nye iværksættere og for åben mikrofon delt deres op- og nedture.