Ivan Reitman skabte sig et navn som filminstruktør og producer i USA med sine vovede komediefilm.

Producer og filminstruktør Ivan Reitman, der blandt andet har stået bag kendte film som ”Animal House” (”Delta-kliken” på dansk, red.) og ”Ghostbusters”, er død i en alder af 75 år. Det oplyser hans familie til nyhedsbureauet AP. Ifølge familien sov Reitman stille ind lørdag i sit hjem i Montecito i Californien omgivet af sine kære.

- Vores familie sørger over det uventede tab af en ægtemand, far og bedstefar, der lærte os, at vi altid skulle lede efter det magiske i livet, siger Reitmans tre børn i en fælles udtalelse. Filminstruktøren fik sit store gennembrud i 1978, da han producerede komediefilmen ”Animal House”, der handler om en gruppe studerendes kamp mod dekanen på deres universitet. Seks år senere instruerede Ivan Reitman så den første ”Ghostbusters”, der med stjernerne Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Ernie Hudson, Sigourney Weaver og Rick Moranis i hovedrollerne blev en kæmpe international succes.

Filmen om spøgelsesjægerne indtjente næsten 300 millioner dollar (knap to milliarder kroner) på verdensplan og blev nomineret til to oscarstatuetter. Den blev også startskuddet til en decideret ”Ghostbusters”-franchise, der i løbet af årene har kastet adskillige film, spil og tv-serier af sig. Senest fik den nyeste film i rækken ”Ghostbusters: Afterlife” premiere sidste år. Den er instrueret af Ivan Reitmans søn, Jason Reitman. I 2009 var Ivan Reitman også med til at producere den oscarnominerede film ”Up in the Air” med George Clooney i hovedrollen. Ivan Reitman blev født i det daværende Tjekkoslovakiet i 1946. Hans mor overlevede under Anden Verdenskrig at blive sendt til nazisternes koncentrationslejr i Auschwitz, mens Reitmans far var i modstandsbevægelsen.

Familien flygtede senere til Canada, hvor den unge Ivan hurtigt viste fascination for underholdningsbranchen ved blandt andet at starte et dukketeater og spille musik på lokale caféer. Senere i livet studerede Ivan Reitman musik og teater på McMaster University i Hamilton i delstaten Ontario. Her begyndte han at producere sine første kortfilm.

/ritzau/