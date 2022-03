»Vi står med en ufærdig revolution, for i dag har kvinder mere frihed, men nogle af dem bruger den mest af alt på at gøre oprør mod deres mødre,« sagde hun til Kristeligt Dagblad i forbindelse med et besøg i Danmark i 2011.

Datteren valgte anderledes

Det sidste har Erica Jong selv oplevet på nærmeste hold. Hun er mor til datteren Molly Jong-Fast, som hun fik med sin mand nummer tre, men efter en skilsmisse var alene med.

Erica Jong mente, at det var vigtigt at give sine børn stor frihed. Datteren var ofte overladt til en barnepige, mens moderen datede eller arbejdede. Men datteren Molly har været åben om, at det var svært at vokse op som en del af moderens meget udsvævende liv.

Erica Jongs datter er til moderens fortrydelse selv blevet konservativ, gift og hjemmegående mor til tre børn. Alt det, som Erica Jong har gjort oprør mod.