Bon Jovi rocker videre på succesbølgen

Karaktererne var dårlige i skolen, men han var ligeglad: Han vidste, at han ville være rockstjerne, og vejen ind var et rengøringsjob i fætterens pladestudie i New York City.

John Bongiovi nåede at være med i fire-fem bands, inden han i 1983 landede en pladekontrakt med det, han stadig er verdenskendt for i dag: Bon Jovi.

Gruppen blev en megasucces, og pladesalget skal efterhånden måles i ni cifre, mens de undervejs har spillet flere tusind koncerter for millioner af fans.

I mellemtiden er håret blevet kortere og gråt, og tøjstilen er også mere afdæmpet. Jon Bon Jovi har heller aldrig dyrket den vilde rock’n’roll-livsstil.

»For at være ærlig, var jeg ikke i stand til at håndtere stoffer. Jeg fandt ingen glæde i det, og jeg havde ikke brug for at begrave mine følelser, så hvad skulle det gøre godt for,« sagde han sidste år i et interview med avisen The Guardian.