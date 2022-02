Marie Key synger om at have en kriblende lyst til at stå af ræset og lukke helt ned.

Men hun lukker også faretruende ned for energien på sit nye jazzpop-album, der er lavet i samarbejde med duoen Bremer/McCoy.

Sangerinden relancerede for omkring 10 år siden sig selv og fik kæmpe solosucces som original dansk poprøst med svirpende refræner. Men populariteten er dalet i de senere år.