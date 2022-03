Søren Kragh-Jacobsen blev født i København i 1947 og voksede op i efterkrigstidens Brønshøj. Som 15-årig kom den unge Søren i elektromekanikerlære i hjembyen, men det var, da han i 1969 rejste til Prag for at gå på filmskolen for at studere til at blive filminstruktør, at han fandt sin vej i livet.

Det var dog ikke som instruktør,