Den amerikanske forfatter John Irving vil skrive, lige til han falder død om med sin pen i hånden og de håndskrevne sider på gulvet.

For den engang ordblinde dreng, der via brydetræning løftede sig op til at blive en utrolig succesrig international bestsellerforfatter, er skrivningen nødvendig som mad og sex.

Og hvis det lyder som et sælsomt livsforløb, er det intet i forhold til, hvad personerne i Irvings tykke murstensromaner oplever i deres tumultariske liv.