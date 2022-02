Bookmakere: Flugt har bedst chancer i dokumentarkategorien

Når de danske oscarnominerede tager til Hollywood for at deltage i oscaruddelingen, er der ifølge Danske Spil fin mulighed for, at der kommer en statuette med hjem til Danmark.

Det er i dokumentarkategorien, at ”Flugt” har den største chance for at løbe med en statuette.

Mathias Reimer Larsen siger dog, at favoritten i dokumentarkategorien er ”Summer of Soul (...Or When the Revolution could Not Be Televised)”.

Hos Bet365 står ”Flugt” til odds 2,87, men ”Summer of Soul (...Or When the Revolution could Not Be Televised)” er også denne bookmakers favorit med odds 1,57.

Vinder ”Flugt” for Bedste Animationsfilm, giver Danske Spil pengene 5,5 gange igen. Men i så fald skal den slå Disneys ”Encanto”, der er den store favorit i denne kategori.

Kortfilmen ”On My Mind” af Martin Strange-Hansen er nomineret i kategorien Bedste Kortfilm.

Danske Spil giver pengene 15 gange igen, hvis den vinder kategorien.

Desuden er filmfotograf Dan Laustsen nomineret for sit arbejde i ”Nightmare Alley”. Vinder han, giver Danske Spil pengene ti gange igen.