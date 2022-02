Imponeret kulturminister vil værne om dansk filmtradition

Det vidner om ”voldsomt højt niveau”, når to danske film har fået oscarnomineringer. Og det er udtryk for, at dansk filmtradition ”kan noget særligt”, lyder det fra kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), efter at oscarnomineringerne tirsdag er offentliggjort. - Det er fantastisk flot. Altså fantastisk flot, at vi sidder med fem nomineringer i hånden.

- Det er et udtryk for, at dansk filmtradition kan noget særligt. Det er noget, vi skal huske at værne om, siger hun. Den danske film ”Flugt” er nomineret i kategorierne Bedste Animerede Film, Bedste Dokumentarfilm og Bedste Internationale Film. Kortfilmen ”On My Mind” af danske Martin Strange-Hansen nomineret i kategorien Bedste Kortfilm.

Derudover er den danske filmfotograf Dan Laustsen nomineret til en Oscar for Bedste Fotografering for sit arbejde på filmen ”Nightmare Alley”. - Hvis vi også vil have danske film på det her niveau i fremtiden, er vi nødt til at tage ansvar for det, siger hun og fremhæver regeringens nyligt fremlagte medieudspil.

Her beder regeringen streamingtjenester om at bidrage mere til danske film. Derudover skal staten også bidrage med midler for at bevare den høje standard, siger kulturministeren.

/ritzau/