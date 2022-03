17/03/2022 KL. 14:00

Er den feministiske bevægelse blevet slugt af mainstreamkulturen?

Genstande med feministiske budskaber har ramt en bølge af popularitet. Nogle feminister frygter, at den feministiske bevægelse bliver for blød og ufarlig, mens andre ser genstandene som en mulighed for at udtrykke deres vrede og frustration i ligestillingskampen. En fremtidsforsker mener, at produkterne kan være en måde at ændre reglerne for, hvordan vi debatterer ligestilling.