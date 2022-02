12/02/2022 KL. 16:30

Anna Juul frygter en komisk død: »Hvis jeg er så heldig at få en nekrolog, skal der ikke stå, at jeg blev kvalt i en M&M«

Hvad gør man, når man på den ene side har gjort det til sit brand at være psykisk syg og på den anden side er træt af at være hende den psykisk syge? Man lever med det, erkender forfatter Anna Juul, som mener, at det ellers ville ende som, hvis Kims begyndte at sælge gulerødder i stedet for chips.