03/02/2022 KL. 14:44

Vinder af De Gyldne Laurbær: Forfatteren har måske haft et hårdt liv, men hans prosa er klar og enkel

Den 26-årige Thomas Korsgaard modtog torsdag De Gyldne Laurbær for romanen "Man skulle nok have været der". Med over halvdelen af boghandlernes stemmer blev han en sikker vinder foran Morten Pape og Søren Ulrik Thomsen, der var i spil med henholdsvis romanen "I ruiner" og erindringsessayet "Store Kongensgade 23". Læs eller genlæs JP's anmeldelse af Korsgaards roman, der er sidste bog i trilogien om Tue, der tager turen fra en belastet opvækst på landet til storbyen København.