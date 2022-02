04/02/2022 KL. 09:00

Kim Sagild manglede desperat 400.000 kr., men så kom han en mørk aften til at påkøre sangeren Kim Larsen

I et studie i en aarhusiansk baggård sidder manden bag Thomas Helmigs første plader og et hit, der fik os til at synge Afrikaaa Afrikaaa. Kim Sagild, producer og sidemand på nogle af 80'ernes og 90'ernes markante udgivelser, fylder 70 år.