10/02/2022 KL. 17:30

For abonnenter

Anmelderrost og prisbelønnet dansk forfatter skriver hyldestdigt om Tiger King-serie

Da forfatteren Glenn Bech læste avisanmeldelser af streamingserien "Tiger King", følte han, at der manglede et andet perspektiv end anmeldernes. Det fik ham til at skrive digtet "Tiger King".