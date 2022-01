Her er den berømte radiovært, der har fået Neil Young og 1.000 amerikanske sundhedsfolk på nakken

Den amerikanske podcaster Joe Rogan indrømmer blankt, at han sjældent tænker, før han taler.

Men at tale lige ud ad posen uden at skelne for meget til politisk korrekthed, har gjort den tidligere komiker og MMA-kommentator til en af verdens mest populære radioværter - særligt blandt mænd. Hans bramfrihed kombineret med evnen til at skaffe A-stjerner som Matthew McConaughey, Edward Snowden, Mike Tyson, Miley Cyrus og Kanye West i studiet har skabt en succes uden lige.