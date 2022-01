Rocksangeren Meat Loaf er død, 74 år

Den amerikanske rocksanger og skuespiller Michael Lee Aday, kendt som Meat Loaf, døde torsdag aften med sin kone, Deborah, ved sin side, oplyser hans agent, Michael Greene, på vegne af familien.

Greene siger også, at døtrene og nære venner fik sagt farvel til rockmusikeren i det sidste døgn, han levede.

Som musiker var Meat Loaf blandt andet kendt for de to album ”Bat Out Of Hell” og ”Bat Out Of Hell II: Back Into Hell”.