17/01/2022 KL. 17:45

Ejendom med berømt loftsmaleri i Rom kan blive verdens dyreste bolighandel

Tirsdag skal en historisk pragtvilla fra 1500-tallet i Rom under hammeren. Et udsøgt loftsmaleri, der i sig selv er vurderet til over 2 mia. kroner, banker udbudsprisen op til svimlende højder. Hvis en køber lader sig friste, vil det blive den dyreste private bolighandel i verden.