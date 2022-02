Da Moesgaard Museums scenograf, Steen Lock-Hansen, skulle iscenesætte museets aktuelle særudstilling ”Rus – Vikinger i øst”, lå én ting ham stærkt på sinde:

»Jeg går efter at fange en autentisk stemning og få museumsgæsterne til at føle, at de selv går på oplevelse i fortællingen. Mit mål er at få det hele til at smelte sammen, så tilskuerne slet ikke bemærker scenografiens fysiske udformning,« forklarer den 68-årige scenograf.