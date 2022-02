Det var i rollen som godhjertet far, at danskerne for alvor blev bekendt med skuespilleren Dick Kaysø.

Først som den varme Jens Krumborg, eller bare Krummefar, i filmen ”Krummerne” og dens opfølgere i 1990’erne.

Og så efter årtusindskiftet i DR-dramaet ”Krøniken”, hvor Dick Kaysø spillede Børge From, far til Palle.