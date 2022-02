Sheryl Crow begyndte at spille klaver som femårig, og som 13-årig skrev hun sin første sang. Siden er hun trods sygdom blevet en verdensstjerne og samtidig alenemor til to adoptivbørn. Siden gymnasiet har guitaren været hendes tro følgesvend, og sådan kender de fleste hende i dag – som den hæse sangerinde med guitaren, der mestrer genrerne pop, rock og country.

Inden da studerede hun musik på universitetet. Fritiden blev brugt på at optræde. Som 24-årig satsede hun alt på en musikkarriere og flyttede til Los Angeles, hvor hendes talent hurtigt sendte hende mod stjernerne. Her blev hun nemlig korsanger for navne som Michael Jackson, Sting, Rod Stewart og Stevie Wonder. Imens hun var på turné med kongen af pop og Rolling Stones og indspillede baggrundsvokaler på andres sange, arbejdede hun samtidig på sin egen musik. Hendes debutalbum udkom i 1993 med gennembrudshittet ”All I Wanna Do”. Året efter vandt den multitalentfulde sangerinde sine tre første Grammy-priser – de fik siden følgeskab af yderligere seks.

Siden da har hun leveret kæmpehits som ”If It Makes You Happy” og ”Soak Up the Sun”. Med i film og serier I 1997 fik Crow æren af at lave titelsangen til James Bond-filmen ”Tomorrow Never Dies”, og hun har medvirket i fem film og flere serier som skuespiller. Sheryl Crow har aldrig været gift, men har haft højprofilerede forhold med kendte mænd. I slutningen af 1990’erne datede hun først den 17 år ældre musiker Eric Clapton og senere skuespilleren Owen Wilson. Hendes mest omtalte forhold var dog til den 10 år yngre cykelrytter Lance Armstrong. De dannede par fra 2003-2006 og var kortvarigt forlovet, inden de gik hver til sit. Som 44-årig blev sangerinden diagnosticeret med brystkræft, men efter et succesfuldt behandlingsforløb fortsatte hun ufortrødent karrieren.

Efter kampen mod kræften besluttede hun også, at nu skulle hendes største drøm gå i opfyldelse: »Jeg vil være mor og ikke længere begrænse mig selv af forestillingen om, at jeg skal være gift for at få børn,« sagde Sheryl Crow til magasinet GH. Så i henholdsvis 2007 og 2010 adopterede hun sønnerne Wyatt og Levi og blev alenemor. Siden kræften og opdagelsen af en godartet hjernetumor i 2011 har hun udgivet fem studiealbum – det seneste i 2019 – og hun optræder stadig. /ritzau/