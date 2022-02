Veteranen med de langtidsholdbare hits

I mere end et halvt århundrede har Graham Nash, der er født i Blackpool i England, levet af musikken. Han har optrådt på utallige scener verden over og har begået kæmpehits. Den engelskfødte rockstjerne begyndte sin karriere i popbandet The Hollies, som han dannede med sin skolekammerat Allan Clarke i begyndelsen af 1960’erne. Efter mange år på scenen med skolekammeraten forlod han i 1968 bandet og England for at prøve lykken på den anden side af Atlanten.

Kort efter sin ankomst til USA dannede han sammen med David Crosby og Stephen Stills bandet Crosby, Stills & Nash. Allerede i 1969 udkom deres debutalbum. Den originale trio af Crosby, Stills og Nash bestod kun i knap to år. Alligevel formåede bandet i sin korte levetid at producere musik, der brændte sig fast – og som lever videre. Sang skrevet på en time Som en af de få er Graham Nash blevet optaget i rockens Hall of Fame hele to gange – både med Crosby, Stills & Nash og med The Hollies. Han er desuden blevet hædret for sit talent som sangskriver og er to gange også blevet optaget i Hall of Fame for sangskrivere.

Den ene gang som soloartist og den anden sammen med Crosby, Stills & Nash. Han er blandt andet manden bag ørehængerne ”Teach Your Children” og ”Our House”. I 1977 valgte Crosby, Stills & Nash at gå sammen om en genforeningsplade, hvor sangen ”Just Before I Go” storhittede. I tv-showet ”The Late Show med Stephen Colbert” fortalte Nash i 2016, at han havde skrevet sangen på blot en time – som et væddemål. Sideløbende med sin lange musikkarriere har Graham Nash haft et stort politisk engagement og har brugt sin stemme og indflydelse til bl.a. at kæmpe for bedre forhold for socialt udsatte og for miljøet. Han har også været aktiv i kampen mod atomkraft.

/ritzau/