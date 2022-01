Rebelske og rasende talentfulde Vanessa Redgrave

Siden sit filmgennembrud i Antonionis kultfilm ”Blow-Up” i 1966 har hun bidraget til langt over 100 film. Samtidig er hun en blændende teaterskuespiller.

For den britiske skuespiller Vanessa Redgrave stikker hendes aktivisme og markante politisk meninger lige så dybt som hendes talrige prisbelønnede roller, og hun kan se tilbage på en snart 65 år lang og stadig aktiv karriere af fornemste karat.

Hun mestrer et totalt nærvær i sine roller, som hendes datter Joely Richardson beskrev ved deres samarbejde i filmen ”The Aspern Papers” for et par år siden.

»I disse magiske sceneøjeblikke er hun virkelig mere nærværende, end jeg nogensinde har set hende være i det virkelige liv.«

Vanessa Redgrave er en nutidig matriark fra et berømt britisk skuespillerdynasti. Det inkluderer hendes afdøde far, sir Michael Redgrave, der var sin tids store Shakespeare-skuespiller.

Dertil kommer hendes afdøde søskende Lynne og Corin Redgrave samt hendes børn, Natasha og Joely Richardson, og hendes mand, instruktør Carlo Nero.