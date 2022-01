26/01/2022 KL. 10:00

Christiane Margueritte Schaumburg-Müller har haft en omfangsrig karriere i primært underholdningsbranchen

40 år: Som teenager dansede Christiane Schaumburg-Müller sig frem i spotlyset. Senere blev hun vært på "Vild med dans". Sine entreprenante drømme har hun udlevet ved at etablere en mediekoncern, designe stentøj i eget navn og investere i et firma, der fremstiller hudpleje til børn. Under corona-nedlukningen nød hun at sænke arbejdstempoet og prioritere familie og venner.