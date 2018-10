En tidligere sugardater går til filmen: Nu skal der kæmpes for kærligheden

Gina Jaqueline Jensen blev kendt af de fleste danskere, da instruktøren Sofie Lange og DR3 i 2017 introducerede serien ”Gina Jaqueline – en sugardaters fortælling”. Tv-serien fortæller om den 26-årige kvindes specielle liv, hvor hun sugardater rige, og ofte ældre mænd, som til gengæld for hendes selskab giver hende det luksuriøse liv, som hun drømmer om. Det er et liv, som hun selv betragter som ukompliceret og frit.

Serien blev en publikumssucces. Hvert afsnit blev set af over 300.000 seere, og i 2017 blev det årets næstmest streamede program på DR-TV, og den modtog samme år prisen Årets Reportageserie på CPH TV Festival.

Nu bliver serien fulgt op af en biograffilm, fortæller Pineapple Entertainment, der står bag både tv-serien og filmen.

Dokumentarfilmen ”Gina Jaqueline – midt i en drøm” følger Gina Jaqueline Jensen igennem to år – før, under og efter at hun bliver kendt som sugardater og må kæmpe med og for kærligheden. For samtidig med at tv-serien blev optaget, blev Gina Jaqueline Jensen forelsket i sin ene sugardaddy.

»Under optagelserne gruer hun for, om hendes forhold kan fortsætte efter tv-seriens premiere. Hun håber det sådan. Pludselig har hun noget at miste – en kærlighed, hun ikke anede, at hun drømte om,« fortæller filmens pressemateriale.

Det faste parforhold

I samme materiale fortæller instruktøren, Sofie Lange, også om sine tanker bag filmen:

»Jeg fik i første omgang lov til at fortælle om Gina i en tv-serie. Den serie er jeg meget stolt af. Men jeg har fra start haft et brændende ønske om at lave en film om Gina. En afrundet, poetisk fortælling, der kigger på Gina som menneske. En historie, der er større og mere universel end en datingform.«

Sofie Lange, der debuterer med filmen, mener, at vi alle kan spejle os i historien om den tidligere sugardater, der nu kæmper for sit kærlighedsforhold.



»Mange vil måske mene, at Gina var fanget, da hun sugardatede. Sådan så jeg det også selv på et tidspunkt. Men i virkeligheden oplever jeg, at hun er endnu mere fanget i en fast kærlighedsrelation, i et “normalt” parforhold, hvor den, hun er, ikke passer ind, ikke er god nok. For mig er det en problemstilling, der vækker stor genklang, også selv om Ginas historie er langtfra gennemsnitlig,« siger instruktøren.



Filmen har premiere i de danske biografer den 24. oktober, og den vises senere på året på DR3. Gina Jaqueline Jensen udgav selvbiografien ”Se mig” i august.