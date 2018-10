5.500 "Titanic"-skatte gik britiske museers næse forbi

To britiske museer og deres samarbejdspartnere har erkendt, at man ikke umiddelbart kommer i nærheden af den samling på intet mindre end end 5.500 unikke genstande fra “HMS Titanic”, der har været udbudt til salg.



Det oplyser lederen af National Museum Greenwich, Kevin Fewster, til Jyllands-Posten.

Museet havde sammen med National Museums Northern Island, Titanic Belfast og Titanic Foundation Limited budt knap 120 millioner kroner for samlingen, der tidliere er vurderet til hele 1,2 milliarder kroner.

De mange genstande blev over en årrække bjerget af Titanic Inc, der var en del af det amerikanske Premier Exhibitions, som gik konkurs i 2016.

Skifteretten udbød tidligere i år samlingen til salg for 19 mio., og kort tid derefter satte de britiske museer alt ind på at skaffe pengene.

Men en gruppe, der består af amerikanske og kinesiske investorer, afgav siden et bud, der var 3 millioner højere. Blandt de amerikanske investorer er også direktøren for det nu rekonstruerede Premier Exhibitions.

Bitter kamp om kostbarheder fra legendarisk skibsvrag Efter en omfattende konkurs flyder 5.500 unikke genstande fra ”Titanic” stadig rundt i oprørte vande, og der kæmpes på begge sider af Atlanten for at sikre sig samlingen og drage omsorg for, at den ikke bliver spredt for alle vinde.

Kevin Fewster har tidligere over for Jyllands-Posten understreget, at det er de britiske museer meget magtpåliggende, at samlingen forbliver intakt, hvorfor man – støttet af blandt andre Steve Ballard, der fandt vraget af ”Titanic” i 1985 og instruktøren bag ”Titanic”-filmen James Cameron – gik ind i kampen om de 5.500 genstande.

»National Museum Greenwich og National Museums Northern Ireland er stadig interesseret i at erhverve samlingen, hvis der viser sig en mulighed. Dette ud fra et ønske om at bevare den samlet,« siger museumsleder Kevin Fevster til Jyllands-Posten.

Lederen af National Museum Greenwich, Kevin Fewster. PR-foto

Hvad angår de budprocedurer, der er fastlagt af skifteretten i Orlando, mener Fevster, at disse bevidst er udformet på en måde, der gør det uhyre vanskeligt for offentlige museer med begrænsede midler at komme i nærheden af samlingen.

Det ventes, at skifteretten senere på måneden vil bekræfte, at samlingen vil forblive på amerikanske hænder.

Også de amerikanske og kinesiske investorer har forsikret, at man agter at bevare samlingen intakt, men har dog luftet muligheden for at sælge enkelte genstande for på den måde at rejse penge til konkursboets kreditorer. Om der åbnes mulighed for dette afgøres først senere på måneden.

Ikke alle er enige med Kevin Fevster i, at samlingen burde have hjemme især i Belfast, hvor ”Titanic” blev bygget.

Professor John Wilson Foster fra Queens University i Belfast har skrevet tre bøger om "Titanic" og har til BBC blandt andet udtalt:

»Hvad der skete med ”Titanic”, efter at det forlod Belfast, har absolut intet med Belfast at gøre. Men ved at lade "Titanic"-udstillingen turnere over hele verden får byen masser af god reklame.«