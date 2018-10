Ansatte i DR Syd har nedlagt arbejdet

De journalistiske medarbejdere på DR Syd har onsdag formiddag valgt at nedlægge arbejdet.



Det skriver fagbladet Journalisten, som har modtaget en udtalelse fra de ansatte i regionen.



Arbejdsnedlæggelsen gælder foreløbigt frem til torsdag kl. 9, og den sker som følge af den omfattende fyringsrunde, der i dag er blevet meldt ud til de berørte DR-ansatte.

DR Syd-journalisterne mener ikke, at de kan producere god radio, net og tv til syd- og sønderjyderne i lyset af afskedigelserne.

»Medlemmerne af Dansk Journalistforbund på DR Syd har i dag med stor bedrøvelse modtaget nyhederne om kolleger rundt omkring i DR, der i dag har fået at vide, at de ikke længere skal arbejde i DR,« skriver de ansatte i udtalelsen

Og videre:

»Vi anerkender det arbejde, der er gjort fra fagforeningernes side på at minimere antallet af fyringer. Og vi anerkender også, at DR’s ledelse har været sat på en bunden men uendelig svær opgave med at afskedige dygtige medarbejdere.«

Op mod 400 stillinger i DR skal skæres væk som følge af det medieforlig, regeringen og Dansk Folkeparti har indgået. Besparelserne løber op i omkring 420 mio. kr. om året frem til 2021.

Fra morgenstunden onsdag blev de DR-medarbejdere, der skal fyres, varslet.