Ny indsats: Sådan vil ministeriet lokke dig væk fra de ulovlige hjemmesider

Danskerne er hyppige gæster på hjemmesider, der tilbyder ulovligt indhold.

I fjor steg antallet af besøgende på de forbudte sider ifølge RettighedsAlliancen med 67 pct. i forhold til året før, hvor siderne fik 356 mio. besøg.

Således har Kulturministeriet, RettighedsAlliancen, Teleindustrien og Dansk Industri nu stillet sig selv en opgave, der kan lyde temmelig besværlig. Nemlig at flytte brugerne over på de lovlige hjemmesider.

Dansk Industri, Rettighedsalliancen m.fl.: Streaming og handel med piratkopier rammer danske virksomheder hårdt

Det skal ske med en relancering af indsatsen Share With Care, der ifølge Kulturministeriet vil gøre det nemmere for forbrugerne at finde film, serier, musik, litteratur og møbler lovligt på nettet.

Når du besøger en ulovlig hjemmeside, vil du fremover blive mødt af et skilt, der guider dig hen til en lovlig udgave af det indhold, du var ude efter, skriver ministeriet på sin hjemmeside om kampagnen, som bliver lanceret den 9. oktober.

Som led i kampagnen har man lanceret en søgemaskine, der skal gøre det lettere at finde lovligt indhold på nettet. Screenshot.

Efter dom: Advokatfirma vil ikke sende flere piratbreve

Kampagnen blev første gang lanceret i 2012, og den nye indsats bygger på erfaringerne derfra. Den nye kampagne indeholder bl.a. en søgemaskine, hvor man kan finde frem til lovlige film og serier på tværs af tjenester. Endelig står de fire samarbejdspartnere sammen om en ny hjemmeside, hvor man kan finde tips til at spotte det ulovlige indhold.

Ifølge RettighedsAlliancen er blokeringsskiltene et af de mest effektive redskaber, når man vil dæmme op for besøgende på de ulovlige sider. Alliancens seneste tal viser, at blokering fører til et fald på 75 pct. i antallet af besøgende fra danske IP-adresser.

Krigen mod det ulovlige marked udkæmpes både på vegne af kunstnerne og deres rettigheder - men også på vegne af brugerne, der ifølge RettighedsAlliancen risikerer at falde i de kriminelle bagmænds net, når de besøger siderne.

Alliancen har opgjort, at hver tredje ulovlige hjemmeside har indlejret malware, der kan blive aktiveret blot ved, at man besøger siden. De kriminelle kan bruge sådanne sider til bl.a. at stjæle kontooplysninger, udføre afpresning via ransomware og spamme, skriver Kulturministeriet.