Her bliver Kim Larsen mindet og hædret de kommende dage

Søndag morgen sov Kim Larsen stille ind efter længere tids sygdom. Han blev 72 år.

I slipstrømmen på nationalskjaldens død har privatpersoner og tv-stationer hurtigt mobiliseret en række mindearrangementer over hele landet.

Her kan du få overblikket over, hvor Kim Larsen vil blive hyldet og mindet:

København:

Fredag kl. 18 er der iværksat et optog i København, og mandag middag har over 20.000 meldt sig interesserede i arrangementet på Facebook. Der er afgang fra Sofiegården i 1418 København K., og ruten går herefter over Langebro, ned af Farvergade og har endestation ved Drop Inn.

»Alle er velkomne, store som små, med guitar på ryggen eller lydanlæg, lad os holde en dag på ægte Larsen manér!« lyder opfordringen i beskrivelsen af arrangementet.

Aarhus:

Også i landets andenstørste by vil man sige ordentligt farvel til Kim Larsen. Det får byen mulighed for til en mindekoncert, der skal afholdes på Store Torv på fredag.

Odense:

I Kim Larsens hjemby, Odense, er der stablet flere optog på benene.

Det ene begynder ifølge Facebook-begivenheden kl. 17 ved Munke Mose. Optoget følges gennem Odenses gader via Ny Vestergade, Vestergade, Flakhaven og herfra rundt om byggepladsen ved fisketorvet ned mod Albani, op mod Skt. Albani Kirke og herfra op gennem Overgade. Det slutter ved Lørups Vinstue og Kim Larsens hjem.

Kim Larsen var den største til det sidste Nu er der stille. Kim Larsen er her ikke længere. Sangskriveren efterlader sig et imponerende sangkatalog, som altid kunne samle folk i et selskab – på tværs af alder, køn, musiksmag og politiske ståsteder. Sangeren gav koncerter til det sidste – han var svækket, men skabte stadig eufori.

Et andet optog i byen starter fredag kl. 19.30 på Flakhaven og slutter også ved Lørups Vinstue, som eftersigende var Kim Larsens stamværtshus.

Nationalt:

Søndag den 7. oktober holder Danmarks Radio en mindekoncert for Kim Larsen. I det musikalske mindeprogram med kor og ensembler vil DR »se tilbage på Kim Larsens musikalske karriere og righoldige sangkatalog,« og danske sangere vil fortolke Larsens store bagkatalog.

Kim Larsens mangeårige trommeslager: Sådan var han som arbejdsgiver ”Han vidste udmærket godt, at de over 100 millioner ikke gjorde ham mere lykkelig.”

Programmet bliver sendt kl. 20 på DR1 fra DR Byens store studie, Studie 5. Navnene på de medvirkende kunstnere er endnu ikke blevet offentliggjort.

»DR er straks gået i gang med at planlægge aftenen, og de nærmere detaljer kommer i løbet af den kommende uge,« siger DR’s underholdningschef, Jan Lagermand Lundme, i en pressemeddelelse.