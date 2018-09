Afdøde Larsen pryder danske dagblades forsider

Kultur

Nu er der stille. Kim Larsen er her ikke længere. Sangskriveren efterlader sig et imponerende sangkatalog, som altid kunne samle folk i et selskab – på tværs af alder, køn, musiksmag og politiske ståsteder. Sangeren gav koncerter til det sidste – han var svækket, men skabte stadig eufori.

Kim Ace Nielsen har både spist og trænet intensivt for at opbygge nok muskelmasse til at blive en troværdig Tarzan. Den 5. oktober, når Fredericia Teater blænder op for sin nyeste musicalproduktion, er det nemlig ham, der har hovedrollen.