Kim Larsen mindes i ind- og udland: »Hans musik lever videre i os alle«

Nyheden, om at den folkekære sanger og musiker Kim Larsen er sovet ind, har affødt utallige reaktioner.

Kondolencer, anekdoter og hyldester bliver således flittigt delt på de sociale medier.

»Folkeskjalden Kim Larsen er død - men hans musik lever videre i os alle. Det er vi dybt taknemmelige for. Æret være Kim Larsens minde,« lyder det eksempelvis fra kulturminister Mette Bock (LA) på Twitter.

Også Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, hylder Kim Larsen.

»En musikalsk gigant er gået bort. Ordet ”nationalskjald”, er ingen overdrivelse her. For hvor har Kim Larsen dog lavet mange fantastiske sange, som vi næsten allesammen kender. Personligt var og er jeg kæmpe fan! Tusind tak for sangene, Kim. Hvil i fred,« skriver politikeren på sin Twitter-profil.

På Kim Larsen & Kjukkens Facebook-side havde over 12.000 personer i løbet af en time skrevet en kommentar til det oplsag, hvor dødsfaldet blandt andet blev annonceret.

Kim Larsen er død - sov ind med sin nærmeste familie omkring sig

Det er tydeligt, at Kim Larsen var en særdeles populær musiker, som med sin musik har berørt mange gennem tiden.

»Hvor er det sørgeligt at høre, at Kim Larsen er død. Har vokset op med hans sange. Den mest ikoniske danske musiker nogensinde,« lyder det således fra fodboldspilleren Kasper Schmeichel.

Kim Larsen aflyste en del koncerter i sommer i Norge af hensyn til helbredet, men gav en koncert på årets Smukfest, hvor han dog optrådte siddende.

Kolossalt fremmøde til koncert med folkehelten og hans imponerende sangkatalog.

Inden da leverede han sammen med Kim Larsen & Kjukken i juli en ifølge Gaffa »særdeles veloplagt« koncert i Tivoli.

Den daværende underdirektør for fredagsrock-koncerter i Tivoli, Nikolaj Koppel, sender på Twitter sin kondolance til den afdøde musiker.

»Hvil i fred Kim Larsen. Få sangskrivere indrammer den danske folkesjæl som du gjorde. Dine melodier vil leve videre i mange generationer,« skriver han.

Nyheden om den danske nationalskjalds død har også bredt sig til udenfor landets grænser. Således har flere svenske medier, herunder Kvällsposten og Dagens Nyheter, noteret dødsfaldet.

Den svenske musiker Mats Ronander, som tidligere har lavet musik sammen med Kim Larsen, siger til det svenske nyhedsbureau TT, at Kim Larsen var en stor komponist og en hyggelig person, som vil blive savnet af mange.

»Jeg kommer til at savne ham vældig meget. Vi var gode venner, og det er frygteligt kedeligt at høre,« siger den svenske musiker til TT.

Kim Larsen og Mats Ronander lavede blandt andet duetten "Gør mig lykkelig nu" sammen tilbage i 1992.

