»MeToo-bevægelsen er lige så berettiget, som den altid har været«

Den italienske skuespiller Asia Argento har været en af de fremtrædende skikkelser i #MeToo-bevægelsen, efter hun i oktober sidste år anklagede filmproduceren Harvey Weinstein for at have voldtaget hende.

I søndags afslørede The New York Times, at Argento sidste år selv har betalt 380.000 dollars til skuespilleren Jimmy Bennett. Bennett har anklaget hende for at have begået et seksuelt overgreb på ham i 2013. Anklagen går på, at Argento skulle have haft sex med Bennett på et hotelværelse i Californien. På daværende tidspunkt var Argento 37 år, mens Bennett var 17. I Californien er den seksuelle lavalder 18 år.

Bevægelsens oprindelige grundlægger: MeToo har været rigtig godt for kvinderne – men nu er det ved at gå galt Der er blevet for meget »trial-by-social-media«, siger EU’s kommissær for ligestiling.

Bennett og Argento mødtes, da de spillede sammen i filmen "The Heart Is Deceitful Above All Things" fra 2003. Dengang var Bennet syv år. De holdt siden forbindelsen ved lige. Især på sociale medier, hvor de på Twitter bl.a. har beskrevet deres forhold som et mor-søn-forhold.

Ved deres møde på et hotel i Californien i 2013 er Argento beskyldt for at have kysset Bennett og bagefter haft sex med ham. Argento har efter det møde taget flere billeder af dem sammen. The New York Times har modtaget flere dokumenter, hvori Bennett har fortalt, at han i tiden efter har følt sig »krænket, forvirret og frastødt«.

I oktober 2017 indgik de to parter en aftale om at betale 380.000 dollar til Bennett på en periode over halvandet år. I samme periode begyndte beskyldningerne om sexchikane mod Harvey Weinstein i forbindelse med MeToo-bevægelsen.

Kort om MeToo I oktober 2017 brød den globale internetbevægelse MeToo igennem, da flere skuespillerinder i Hollywood stod frem med beskyldninger om seksuelle krænkelser. Sidenhen bredte bevægelsen sig ud i hele verden, hvor flere hundredetusinder af personer stod frem på Twitter og fortalte historier om seksuelt misbrug. Dette har ført til store debatter om ligestilling og køn. I oktober sidste år anklagede skuespilleren Asia Argento filmproducenten Harvey Weinstein for at have voldtaget hende.

MeToo står stadig stærkt

På trods af beskyldningerne mod Argento, betyder det ikke, at MeToo-bevægelsen står svagere end før, mener direktør for Kvinfo, Henriette Laursen:

»Som jeg ser det, er MeToo-bevægelsen lige så berettiget som den altid har været. Selv om der er enkelte personer som ikke selv havde rent mel i posen, ændrer ikke på bevægelsens berettigelse og nødvendighed. De mange historier har stadig deres berettigelse.«

»MeToo har betydet, at vi tager overgreb mere alvorligt nu, og vi faktisk agerer på det i samfundet, i stedet for at det er den enkelte person, der sidder tilbage med skyld og skam. MeToo var langt mere alvorligt, end vi alle sammen gik og troede,« siger Laursen.

Karen Sjørup, der er lektor emerita ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på RUC, mener, at bevægelsen har gjort det muligt at sætte mere fokus på, hvad man kan tillade sig - om det så er på gaden, på arbejdspladsen eller over for hinanden.

Sjørup er ikke overrasket over, at det i sagen om Argento og Bennett er en kvinde, der har overskredet en mands grænser:

»Der er selvfølgelig også kvinder, der begår overgreb mod mænd. Det er godt at få påvist, at det kan gå begge veje.«

Taget til efterretning

Siden oktober sidste år har bevægelsen og ligestillingsdebatten været i høj kurs, men MeToo kan ikke vare for evigt, mener Sjørup:

»Den har sat sig de spor, den kan og er nået ud i alle krogene i samfundet. Det er en positiv udvikling, men sådan en udvikling kan ikke undgå at klinge af - især ikke når det mest forgår på de sociale medier. Der er ikke folk, der står på gaden og protesterer.«

Alligevel er Karen Sjørup sikker på, at bevægelsen har ændret arbejdslivet varigt:

»Jeg tror ikke, at MeToo har levet forgæves. Mange virksomheder og foreninger har taget deres retningslinjer om sexchikane op til efterretning.«

Direktør for Kvinfo, Henriette Laursen, samarbejder i øjeblikket med flere fagforeninger og politikere om at forbedre forholdene:

»Lige nu prøver vi på at følge de politiske initiativer til dørs. Vi kigger på de praktiske værktøjer og lovgivninger, som kan gøre, at man får nogle bedre redskaber, der hvor overgrebene sker.«