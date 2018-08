Danske aviser er uenige om at bringe kritiske ledere om Trump

The Boston Globe opfordrede andre medier til at lade torsdagens ledere handle om præsident Trumps behandling af pressen og fake news. Opfordringen er strøget direkte ind i lederspalterne på nogle aviser, mens andre medier i både Danmark og USA har været mere forbeholdne. For støtter medierne dermed kampen for den frie presse, eller udfordrer de deres egen uafhængighed og kridter banen mere op?

The New York Times, britiske The Guardian og The Boston Globe har valgt at tro på det første. Og torsdag fulgte Politiken, Berlingske, Information og Kristeligt Dagblad trop og gjorde Trumps ageren over for pressen og den frie presse til temaer i deres ledere.

»Ved at dæmonisere pressen forsøger Donald Trump at smadre en afgørende kontrolmekanisme i ethvert velfungerende demokrati,« skrev Politiken, mens det i Berlingske hed »Trump forsøger at skabe en krigsstemning mod pressen. Men medierne er ikke ”folkets fjender”«.



Og i Information skrev chefredaktør Rune Lykkeberg:

»Der er behov for en fælles front imod angrebene på den offentlige samtale, men pressen skal samtidig kunne kritisere sig selv for at kunne forsvare sin egen autoritet.«

På Kristeligt Dagblad mener chefredaktør Erik Bjerager ikke, at avisen deltog i en kampagne mod Trump ved at bringe lederen:

»Vores leder handler ikke om os og dem, men om at pressen også har et stort ansvar. Pressen svigter flere steder i verden. Vi peger ikke fingre af nogen, men peger på det farlige i at lægge pressen for had, som Trump gør det,« siger chefredaktøren.

På Jyllands-Posten fravalgte chefredaktør Jacob Nybroe at bringe en leder med tematikken:

#EnemyOfNone-kampagne Kampagne mod Trumps behandling af pressen startet af The Boston Globe. Avisen kalder det en kamp mod Trumps ”beskidte krig” mod medierne. Den amerikanske præsident har bl.a. kaldt pressen ”folkets fjende”, beskyldt den for fake news og udelukket bestemte journalister fra pressemøder. Op mod 350 amerikanske aviser deltager i kampagnen og har bragt ledere om emnet. Torsdag valgte fire danske aviser at følge trop.

»Vi er på ingen måde uenige i, at Trump har et problematisk forhold til både sandhed og offentlighed. Det vil heller ikke være vores læsere ubekendt. Men på Jyllands-Posten ønsker vi – i alle spørgsmål – at være uafhængige. Vi er således ikke en del af en fagforening for publicister, der på en aftalt dato optræder som en samlet front eller part imod nogen eller noget,« siger han.

Modtrækket mod beskyldninger om fake news bør i stedet være at fremlægge klar dokumentation, mener han:

»Det – at møde beskyldninger med troværdighed og kendsgerninger – er et langt længere og sejere træk end det aktivistiske niveau, der, som her, kan skabe hype på en enkelt dag, men som samtidig placerer os i endnu et kabinet for ligesindede – og dermed sælger ud af den vigtigste vare, vi har på hylderne, som er vores troværdighed.«



Også The Wall Street Journal har fravalgt at bringe en leder om Trump, da avisen mener, det går mod mediernes ønske om uafhængighed.

The Baltimore Sun skrev, at de har fravalgt det, da det »er med til at føde en fortælling om, at vi på den ene eller anden måde står sammen mod den republikanske præsident«.

Men på Politiken mener chefredaktør Christian Jensen ikke, der er tale om en sammensværgelse mellem medierne. Han forstår kritikken, men mener, det er afgørende, at der er tale om forskellige ledere og synsvinkler i debatten:

»Der er ikke tale om en orkestreret leder, som bliver publiceret i alle medierne. Vi har hver vores vinkel og udlægning på det. Det eneste, der er koordineret, er dagen, hvor vi vælger at tage det her emne op,« siger han til TV 2.