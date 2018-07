Fakta: Sådan finder danskerne deres nyheder

Kun en tredjedel af danskerne er klar over, at nyhedsudvalget i deres "news feed" på Facebook foretages af computerstyrede algoritmer.

Det viser en stor undersøgelse af danskernes brug af nyhedsmedier i 2018 foretaget af forskere fra Roskilde Universitet.

Her er et overblik over udviklingen i danskernes nyhedsforbrug:

Fra 2016 til 2018 er der sket et fald fra 56 procent til 46 procent i andelen af danskere, der kan svare ja til at have læst nyheder på sociale medier inden for den seneste uge.

Sociale medier er dog stadig den type nyhedsmedie, som flest i aldersgruppen 18 til 24 år bruger.

TV-nyheder er stadig det mest udbredte nyhedsmedie blandt de ældste danskere.

Smartphonen er den mest anvendte platform til at få nyheder. 67 procent har brugt en smartphone til nyheder inden for den seneste uge, mens 56 procent har brugt en computer.

Danskernes brug af samtlige nyhedsmedietyper i 2018 er markant faldende. Faldet for sociale medier er på 10 procentpoint, mens det for øvrige medietyper ligger på 3 til 8 procentpoint. Faldet betyder ikke nødvendigvis, at danskerne bruger mindre tid på nyheder, men måske, at de bruger færre typer nyhedsmedie.

Når danskerne vil have nyheder, finder 63 procent af dem frem til nyhederne ved at gå direkte til et nyhedsbrand, de kender. 40 procent følger en vej styret af algoritmer igennem for eksempel sociale medier eller søgemaskiner.

Langt de fleste danske mediebrands nyder en relativt høj grad af tillid fra brugerne. Størst tillid er der til public service-medier.

36 procent af danskerne er bekymrede for "fake news" i form af opdigtede historier. Det er væsentligt færre end i lande som Spanien (69 procent) og USA (64 procent). Når danskerne møder "fake news", er det hovedsageligt i form af dårlig journalistik og ikke som opdigtede historier, lyder svaret.

Danskerne ved generelt lidt om, hvordan nyheder bliver til og udvælges på sociale medier, viser analysen.

Kilde: "Danskernes Brug af Nyhedsmedier 2018" - den danske del af den internationale rapport "Reuters Digital News Report". Stikprøve med 2025 svar.