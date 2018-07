Kulturgenstande er gået tabt på grund af fugt og skadedyr

Kulturgenstande på Nationalmuseet er gået tabt eller er blevet beskadiget, fordi flere af museets magasiner har været udsat for fugt og skadedyr.

Det konkluderer Rigsrevisionen i et notat til Statsrevisorerne.

Allerede for ti år siden blev problemet påpeget, men det er stadig ikke løst.

- Rigsrevisionen finder det kritisabelt, at Nationalmuseets magasinproblemer endnu ikke er løst, ti år efter at beretningen er afgivet, skriver Rigsrevisionen.

Særligt i to magasiner - Andelsmagasinet og kældrene i Prinsens Palæ - har forholdene været dårlige.

I Andelsmagasinet er 987 ud af 18.000 genstandsnumre blevet kasseret på grund af skader og dårlig bevaringstilstand.

Palle Maurice Jepsen, vicedirektør for drift og administration på Nationalmuseet, oplyser, at det eksempelvis er landbrugsredskaber og butiksinventar, som var indsamlet til udstillinger på Frilandsmuseet.

I kældrene i Prinsens Palæ blev der i 2017 konstateret et omfattende angreb af skimmelsvamp på arkæologiske genstande.

Også den etnografiske samling samme sted har været udsat for angreb af skadedyr.

- Af de etnografiske genstande er det typisk fletværk og figurer, der har været angrebet.

- Når det gælder de arkæologiske genstande, er det eksempelvis keramik fra Danmarks oldtid og middelalder, der er mugnet, siger han.

Vicedirektøren fortæller, at planen er at opføre et nyt magasin sammen med Det Kongelige Bibliotek. Det kan dog først tages i brug i 2021.

- Sideløbende arbejder vi på at afvikle eller forbedre de dårligste af vores magasiner, så tingene ikke går tabt, siger han.

Ud over problemerne med opmagasinering peger Rigsrevisionen også på, at tre ud af fem statslige museer ikke er gode nok til at indberette museumsgenstande til centrale registre.

Det gælder Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst og Den Hirschsprungske Samling.

Rigsrevisionen vil i begge sager følge udviklingen og orientere de politisk valgte statsrevisorer, oplyses det i notatet.