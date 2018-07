Roskilde Festival har opført kopier af Donald Trumps grænsemur... men hvorfor nu det?

På grænsen mellem USA og Mexico har Donald Trump opført i alt otte prototyper af den mur, som han ønsker at placere for at forhindre ulovlig immigration. Hver prototype er ti meter høj og seks meter bred, og de er lavet for at teste, hvilken type der fungerer bedst.

Prototyperne fandt den schweizisk-islandske kunstner Christoph Büchel så æstetisk smukke, at de fik ham til at starte en online underskriftindsamling for at sikre, at murene bevares som nationale monumenter, altså kunstværker. Et forslag, der efterfølgende har skabt meget debat i udlandet, for hvorfor skal disse mure pludselig ophæves til kunst?

Roskilde Festivals kunstkurator Mette Woller læste om Büchels forslag, og det gav hende idéen til at opføre prototyperne på Roskilde Festival. Projektet kaldet "Equality Walls" er nu realiseret, og der vil møde festivalgængerne i alt fire prototypemure i original størrelse, når de ankommer til festivalpladsen.

Jyllands-Posten tog en snak med Mette Woller for at blive klogere på projektet.

Vi prøver at aktivere hele kroppen med vores kunst. Når man står og kigger på sådan en mur, så bliver man nødt til at forholde sig til den på en anden måde. Mette Woller, kunstkurator på Roskilde Festival

Donald Trump vil sætte en mur op på grænsen mellem Mexico og USA for at stoppe ulovlig immigration. Hvorfor vil Roskilde Festival have en mur?

»Mange synes, at væggene er ret flotte og bærer på nogle æstetiske kvaliteter. Der er mange delte meninger om at gøre dem til nationale monumenter, men det iværksætter en ret interessant debat, for hvad sker der, når man tager en så stor økonomisk investering, baseret på nogle særlige politiske interesser og ønske om at ekskludere befolkningsgrupper, og flytter det over i kunstfeltet? Roskilde Festival er et andet rum for kunst end et traditionelt, hvidt gallerilokale. Vores kunstprojekter er ude blandt folk. De skal sanses med hele kroppen. Og man kan ikke kigge på en ti meter høj mur uden at man har hele kroppen med. I den vestlige verden har man en tendens til at adskille krop og bevidsthed, men vi prøver at aktivere hele kroppen med vores kunst. Når man står og kigger på sådan en mur, så bliver man nødt til at forholde sig til den på en anden måde.«

Så altså. Det er noget andet at stå foran Trumps ti meter høje mur, end det er at læse om den i avisen? Den kommer ligesom tættere på?



»Lige præcis. Nogle gange kan være svært at forholde sig til politiske beslutninger, som man ikke selv er påvirket af, hvis man lever langt væk. Med muren på Roskilde Festival kommer hele debatten tættere på. Den står konfrontatorisk foran dem. Debatten om Trump, der mener, at Mexico skal betale for muren. Debatten om en politiske beslutning, der har store konsekvenser for mange mennesker, men også for dyre- og plantelivet i området. Og debatten om en verdensomspændende tendens til at lukke grænser. Men mens væggene på grænsen mellem USA og Mexico er et markant symbol på fællesskaber, der lukker sig, så står dette symbol i kontrast til de fællesskaber, som vi ønsker at skabe på festivalen.«

»Vi lever også i en verden, hvor vi er meget på vores mobiltelefoner og er meget digitalt tilstede. Men på Roskilde Festival tror vi på, at vi faktisk også er fysisk tilstede i verden. Og på at der kan ske ting, når man erfarer og sanser ting på nye måder. Og det vil vi med muren gerne gøre publikum opmærksomme på ved at overraske dem og forhåbentligt udvide deres horisont omkring en vigtig debat. Og på samme tid sætte fokus på, hvad kunst kan.«

På Roskilde Festival er et kunstværk i form af en mur også i overhængende fare for at blive tisset op af?

»Haha. Det er simpelthen en fare, der er med alt, hvad vi laver på festivalen. Det er nogle helt andre parametre, man arbejder med hos os i end i et gallerirum.«