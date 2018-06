Festivalgænger: »Det er bare fedt at være den første på pladsen«

Årets Roskilde Festival er blæst igang.

Her fik de omtrent 34.000 ankomne lov til at storme pladsen i håb om at at finde det helt rigtige sted, hvor de kunne slå pløkkerne i jorden og sætte lejr op de næste otte dage, som Roskilde Festival strækker sig over.

Selvom Roskilde Festival officielt starter kl. 16.00, er der hvert år en stor gruppe mennesker, for hvem den starter flere dage i forvejen.

Roskilde Festival åbner for campingpladsen og traditionen tro er der kamp om de bedste teltpladser. Fra ventre er det Ezabella Bremer, Jessica Milestone, Millas Toft og Nicklas Johansen. Foto: Gregers Tycho

Allerforrest i køen ved indgang West lå Millas Toft, Ezabella Bremer, Jessica Milestone og Nicklas Johansen, som allerede tidligt tirsdag forlod deres hjem i henholdsvis Holbæk og Københavns Nordvestkvarter, for at lægge sig i køen, hvor de selv fortæller, at de har ligget siden tirsdag kl. 14.30.

Hvorfor vælger man at lægge sig i kø fire dage før festivalen starter?



»Det er noget fedt i at være den første på festivalspladsen. Og også fordi alle gerne vil have de gode pladser, og fordi folk bliver misundelige, hvis man har pladser, der er bedre end deres,« fortæller Millas Toft og fortæller, at gruppen går efter en plads i B-området.

Få minutter før det hele går løs, forklarer gruppen, at de på trods af flere dage i venteområdet og den bagende sol er ved godt mod, at det har været hyggeligt, og at de er klar til det »kaos«, som opstår, når der hele går løs.

Fra klokken rundede 16.00 gik der ikke mange minutter før de første telte begyndte at skyde op på det hidtil tomme og stedvist grønne campingområde, og da den værste støvsky havde lagt sig, var området fyldt op.

Roskilde Festival åbner for campingpladsen og traditionen tro er der kamp om de bedste teltpladser. Foto: Gregers Tycho

Gruppen havde muligvis undervurderet det mylder, der opstår, når pladsen åbner. For selvom medlemmerne mente, at de var klar på kaosset, blev den håbefulde gruppe hurtigt væk fra hinanden.

Tilbage stod Ezabella Bremer pludselig i siden af menneskemylderet og ledte febrilsk efter sine venner, som var forsvundet ud på pladsen.

Kort efter indløbet startede, mistede Ezabella Bremer fra Holbæk sine venner i virvaret. Foto: Gregers Tycho

Selvom man hos Roskilde Festival glæder sig over, at folk glæder sig så meget til festivalen, at de kommer flere dage i forvejen, er det altså ikke noget Roskilde Festival vil opfordre til, at man gør.

»Vi er sindssyg glade for, at folk glæder sig så meget, at de ikke kan lade være. På den anden side kommer de, før vi er klar til at tage imod dem. Men det er for os et dilemma,« fortæller Christina Bilde, der er talskvinde for Roskilde Festival og tilføjer, at det hele er forløbet uden problemer, og at folk virker til at have hygget sig, og at ingen er kommet til skade under indløbet.

Om den håbefulde gruppe endte med at få de pladser, de drømte om, vides ikke. Men de var klar til at tage otte dage mere, og ville heller ikke afvise, at de også bliver de sidste til at forlade pladsen, når den tid kommer.

Indtil da lyder opfordringen fra fra Christina Bilde til festivalgængerne, at de husker at tage hensyn til det varme vejr, som DMI har lovet.

»Sørg for at brug solcreme, sørg for at du kan komme i skygge og husk at drikke rigeligt. Her mener jeg rigeligt vand,« siger Christina Bilde.