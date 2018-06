Kultinstruktør skriver til Trump efter interview: »Du skaber lidelse og splittelse«

David Lynch sagde mange ting i et nyligt interview med The Guardian, men én ting cyklede efterfølgende rundt på diverse medier - ikke mindst det højredrejede Breitbart.

Det var filminstruktørens ord om den amerikanske præsident Donald Trump.

»Han kan ende med at blive en af historiens største præsidenter, fordi han har "disruptet" det så meget. Ingen er i stand til at yde modstand til denne fyr på en intelligent måde,« lød det.

Kultinstruktør om Trump: Han kan ende med at blive en af historiens største præsidenter

Breitbart-artiklen nåede Donald Trump, som retweetede den og omtalte den ved et efterfølgende vælgermøde i South Carolina.

Tilbage sad David Lynch og følte sig tilsyneladende misforstået. I hvert fald valgte han tirsdag at rette henvendelse til præsidenten via Facebook.

»Kære hr. præsident, det er David Lynch, der skriver,« indledte han og gik videre til at omtale overskriften "Instruktør David Lynch: Trump kan ende med at blive en af historiens største præsidenter."

»Jeg ville ønske, at du og jeg kunne sætte os ned og tage en snak. Dette citat, som har rejst rundt, blev taget en smule ud af kontekst og mangler en forklaring.«

Twin Peaks er tilbage: Bliver tv-historiens største cliffhanger endelig forløst efter 25 år? Få en en lynintroduktion til David Lynchs surrealistiske Twin Peaks-univers, inden det går løs på sæson tre, der kommer et kvartårhundrede efter sæson 2.

»Hvis du fortsætter, som du har gjort hidtil, er der desværre ikke nogen chance for, at du ender med at blive en af historiens store præsidenter. Det ser ud til at være meget trist for dig - og for landet. Du skaber lidelse og splittelse,« lød det.

Lynch opfordrede dernæst præsidenten til at skifte kurs.

»Styr dit skib mod en lys fremtid for alle. Du kan forene landet. Din sjæl vil synge. Under et stort og kærligt lederskab taber ingen - alle vinder. Det håber jeg, at du tænker over og tager til dig. Alt, hvad du skal gøre, er at behandle folk, som du gerne vil behandles.«