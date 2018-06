Kultinstruktør om Trump: Han kan ende med at blive en af historiens største præsidenter

Den amerikanske filminstruktør David Lynch har mestendels lavet film, som de fleste må opgive at finde hoved og hale i.

Således står det fortsat ikke klart, hvem der myrdede Laura Palmer i tv-serien "Twin Peaks", eller om hun lever videre i et alternativt univers.

På samme måde synes han heller ikke at være helt entydig, når det gælder politik. I et interview med The Guardian fortæller han, at han i 2016 stemte på demokraten Bernie Sanders som præsidentkandidat, og at han ikke er sikker på, hvad han stemte ved præsidentvalget - muligvis Det Libertarianske Parti.

»Jeg er ikke rigtig en politisk person, men jeg kan godt lide at have friheden til at gøre, hvad man vil.«

Når det gælder den republikanske præsident, Donald Trump erklærer han sig uafklaret.

»Han kan ende med at blive en af historiens største præsidenter, fordi han har "disruptet" det så meget. Ingen er i stand til at yde modstand til denne fyr på en intelligent måde.«



Ifølge Lynch er der en chance for, at Trump åbner op for, at andre outsidere kan komme til.

»Vores såkaldte ledere kan ikke bringe landet fremad, kan ikke få noget gjort. De er som børn. Det har Trump vist.«



Præsidenten var ikke sen til at kommentere på David Lynchs ord.

Ved et vælgermøde i South Carolina for guvernøren Henry McMaster citerede Trump fra en artikel bragt i det højredrejede medie Breitbart, der omtalte interviewet med Lynch.

»Den erfarne filmskaber David Lynch mener, at præsident Donald Trump kan blive husket som en af de største præsidenter i USA's historie pga. den måde, som han har rusket op i det politiske establishment på,« lød det, hvorefter Trump ifølge The Guardian tilføjede med egne ord: »Og pga. hvad jeg har gjort.«

Præsidenten anførte også, at de pæne ord om Trump formentlig vil betyde dødsstødet for Lynchs' arbejdsmuligheder.

»Der er David Lynch. Nyd det, for hans karriere i Hollywood er officielt ovre.«