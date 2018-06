DF vil stoppe grønthøster-besparelser på kulturinstitutioner

Kulturministeriet skal ikke køre en grønthøster ud over budgetterne, så der spares to procent i alle institutioner.

I stedet skal ministeriet vælge sine besparelser politisk, så internationale puljer skæres hårdere end eksempelvis museer.

Det mener Dansk Folkepartis kulturordfører, Alex Ahrendtsen.

De statslige kulturinstitutioner skal ligesom andre statslige institutioner spare to procent af budgetterne hvert år i regeringens omprioriteringsbidrag.

Pengene skal gå tilbage til staten, der kan omfordele dem.

Besparelserne har blandt andet ramt Nationalmuseet, der i sidste uge meddelte, at museet skal spare 30,6 millioner kroner og varsler en fyringsrunde.

Står det til Alex Ahrendtsen bør alle kulturelle institutioner dog ikke rammes lige hårdt af sparekrav.

- Lad os da gøre det klogt. Denne grønthøster på to procent hvert år er ikke særlig klog. Vi foreslår, at man prioriterer politisk. Så kan Kulturministeriet udpege, hvor vi sparer på nogle områder, som er knap så vigtige, mens andre friholdes, siger DF's kulturordfører.

Spørgsmål: Vil du friholde Nationalmuseet, Det Kongelige Bibliotek og Statens Museum for Kunst?

- Sådan vil jeg slet ikke stille det op. Masser af andre kulturinstitutioner udenfor hovedstaden er ligeså vigtige. Vi vil snarere opdele det i områder. Kulturhistorie er nok et dårligt sted at spare, fordi det er vigtigt for vor nation og arv, siger Alex Ahrendtsen.

- Til gengæld er det knap så vigtigt, at vi hvert eneste år bruger en kvart milliard kroner på internationale kulturpuljer. Der er jeg sikker på, at vi kunne finde nogle penge, som vi kunne hjælpe alle kulturhistoriske institutioner med.