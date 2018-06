Kulturministeren om salg af TV 2: »Det er ikke nu, den er jeg helt med på«

Det bliver efter alt at dømme heller ikke i denne omgang, at regeringen får held til at sælge dele af TV 2, som borgerlige regeringer har forsøgt at komme af med siden 2001. Det erkender kulturminister Mette Bock (LA), efter at Dansk Folkeparti har afvist at afhænde 40 pct. af tv-stationen til private.



Til Jyllands-Posten siger hun, at man »sagtens« kan forestille sig et medieforlig mellem regeringen og Dansk Folkeparti uden det delvise frasalg af TV 2, som ellers var en del af regeringens plan.

»Der er ikke noget problem i at sige, at TV 2-salget, det er så ikke nu og ikke en del af det her.«

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, fastslog i Jyllands-Posten fredag, at DF ikke kan bakke op om et delvist salg af TV 2.

»Regeringen har ikke leveret et overbevisende svar på, om der er en klar fordel ved at gå i gang med et TV 2 salg nu. Hverken helt eller delvist,« lød det.

Til spørgsmålet om, hvorvidt Mette Bock har opgivet salget, siger hun:

»Man skal aldrig sige aldrig, men det er ikke nu, den er jeg helt med på. Jeg synes stadig – sammen med resten af regeringen - at det er en rigtig god idé, fordi man ikke kun skal kigge på, hvad der sker i morgen eller frem mod et valg. Man skal tænke på, at TV 2 også skal være i en stærkt position om 5 og 10 år. TV 2 er en rigtig dygtigt ledet virksomhed i dag, danskerne er glade for dets indhold, men hele ideen med at sige, at nu tager vi en strategisk investor ind på en minoritetsandel, så staten stadig har majoriteten og dermed stadig sidder med snorene, skulle netop være at skabe endnu bedre udviklingsmuligheder for TV 2. Det er der ikke politisk flertal for.«

Da hun præsenterede regeringens medieudspil i begyndelsen af april, understregede Mette Bock ellers, at et salg af TV 2 var nødvendigt for stationens fremtidige udvikling.

»Hvis TV 2 også skal udvikle sig i de kommende år, så er der brug for investeringer, og der er staten ikke den bedste ejer. Så påbegyndelsen af salget af TV 2 er altså ikke bare noget, der handler om ideologi. Det handler også om, hvordan stationen får en strategisk og økonomisk partner og medejer, som kan være med til at videreudvikle stationen i de kommende år,« sagde hun.

Onsdag havde ministeren planlagt at fremlægge resultaterne af regeringens møder med bl.a. EU-Kommissionen vedrørende de verserende retssager mod TV 2 om ulovlig statsstøtte, og hun håber fortsat at få lov til at præsentere udkommet for Dansk Folkeparti.

»Men hvis ingen fra Dansk Folkepartis side ønsker at lytte til det, så tager vi det til efterretning og kører videre med de andre ting.«

Socialdemokratiets medieordfører, Mogens Jensen, undrer sig over, at Dansk Folkeparti fik lov at sidde med ved fredagens forhandlinger.

»Det surrealistiske ved situationen er, at vi er blevet smidt ud af kulturministeren fra medieforligsforhandlingerne, fordi vi ikke ville acceptere en trepunktsplan, hvor der bl.a. står, at 40 pct. af TV 2 skal sælges. Nu har Dansk Folkeparti meddelt, at de heller ikke kan acceptere den trepunktsplan, men de får lov at sidde ved forhandlingsbordet,« siger han.

Mette Bock forklarer, at aftalepapiret var et forsøg på at imødekomme oppositionen, der ønskede en ændret økonomisk ramme.

»Det har så ligget der i tre uger. Vi har ikke kunnet nå til enighed, der er ikke kommet andre konkrete forslag, som vi har kunnet mødes om, og derfor så må man sige, at hvis oppositionen ikke ønsker at være med, så er vi tilbage ved udgangspunktet.«

Forhandlingerne fortsætter mandag, men hvornår man kan regne med et forlig, tør kulturministeren ikke at spå om.

»Jeg håber, at vi i bedste fald kan finde enderne i næste uge, men hvis der er brug for mere tid, så tager vi den ekstra tid, der skal til.«