Kortspil skal bekæmpe sexchikane på Roskilde Festival

Hvis du bliver taget på numsen eller får en lidt for lummer bemærkning under årets Roskilde Festival, er der sandsynlighed for, at vedkommende mangler at spille et spil kort.

I hvert fald har festivalen i år fået trykt 2000 kortspil, der med sjove, seriøse og dialogsøgende dilemmaer skal nedbryde tabuer og forhåbentlig forebygge sexchikane.

Spillet skal gøre deltagerne mere opmærksomme på gråzoner og andres grænser, oplyser talskvinde for festivalen Christina Bilde.

- Det er en måde at tage fat i et lidt tungt emne ved at åbne samtalen på en uhøjtidelig måde.

Spillet er udviklet i samarbejde med organisationerne DareGender, Dansk Kvindesamfund, Amnesty International, AskovFonden, Sex & Samfund og Everyday Sexism Project.

Kortene stiller spillerne over for nogle scenarier, man møder i hverdagen eller på festival.

Det kan være, hvad man gør, hvis man bliver antastet, mens man sidder og tisser på festivalen, eller hvordan man bedst siger nej i en given situation.

Svarmulighederne kan være grinagtige, seriøse eller mane til eftertanke.

Idéen til en fokuseret indsats opstod for fire år siden, hvor festivalens ansvarlige ifølge Christina Bilde fornemmede, at de hørte mere om chikane og overgreb.

I år indgår dialogkortene som noget nyt i den eksisterende indsats.

Anette Borchorst, der er professor i kønsforskning ved Aalborg Universitet, mener ikke, at dialog og et slag kort kan stoppe en overgrebskultur.

- Det kan det ikke alene. I sig selv er det en udmærket idé at sætte en dialog i gang om, hvad overgreb er og ikke er, og hvordan man læser andre menneskers grænser.

- Men der skal også andre initiativer til, siger hun.

For at nedbringe antallet af overgreb er det ifølge Anette Borchorst afgørende, at der er en politik for, hvad man gør, hvis der sker overgreb.

Det har festivalen ifølge Christina Bilde. Hun oplyser, at niveauet for chikane og overgreb på festivalen er på niveau med det generelle natteliv.

Dog kan spillet føre til flere henvendelser i år, vurderer hun.

- Vores erfaring er, at når man taler mere om det, og åbner op for at det er i orden at tale om, så hører vi også mere om det, siger hun.

Kortene bliver delt ud under festivalen af 120 frivillige. De vil desuden være tilgængelige i Game-området og på udvalgte barer.

Organisationerne indsamler erfaringer fra spillerne, hvilket på sigt skal føre til indsatser også uden for festivalen.