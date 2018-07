Færre grove forbrydelser i år i Roskilde

Det tyder på, at man som politibetjent under årets Roskilde Festival har haft ekstra god tid til at få hørt et par koncerter, spise god mad i festivalens "Food Court" eller simpelthen bare til at nyde atmosfæren.

Lørdag eftermiddag kunne Midt- og Vestsjællands Politi fortælle, at det havde modtaget færre anmeldelser om voldtægt, vold, overtrædelser af loven om euforiserende stoffer og markant færre om tyveri under årets festival.

Politiet gør dog opmærksom på, at tallene, særligt på tyveriområdet, stadig kan forskydes, da nogle vælger at indgive anmeldelser elektronisk, og det gøres måske først, når man er hjemme fra festivalen.

»Vi håber, at det sidste døgn også lever op til billedet af en forholdsvis fredelig festival, hvor der har været enkelte alvorlige forbrydelser i form af voldtægtsanmeldelser og vold, men hvor billedet generelt er, at det er fantastisk, at man kan samle over 100.000 mennesker på forholdsvis lidt plads i så mange dage og så holde kriminalitetsniveauet på et fornuftigt plan,« skrev Midt- og Vestsjællands Politi lørdag i en pressemeddelelse.

Selvom en gæsterapper fra Gorillaz, der lukkede Orange Scene med et brag sent lørdag, drattede ned fra scenen og måtte køres på hospitalet, og det for de mange fremmødte var en voldsom oplevelse, forlød det sig søndag eftermiddag fortsat, at festivalen blev rundet roligt af.

Roligere end tidligere

Midt- og Vestsjællands Politi vil tirsdag offentliggøre den endelige statistik over forbrydelser på årets festival, men de nuværende tal tyder på, at festivalen er forløbet roligere, end den gjorde de forrige år.

»For nogle områder er det meget små tal, vi arbejder med, så der bliver forskellen hurtigt stor og kan hurtigt ændre sig. Men antallet af tyverier er faldet meget markant,« sagde kommunikationsansvarlig ved Midt- og Vestsjællands Politi Carsten Andersen lørdag til Ritzau.

Antallet af anmeldte tyverier fra campingpladser er eksempelvis faldet fra 482 i 2017 til 172. Antallet af anmeldelser om tyverier fra tasker er dykket til 26 fra 309 sidste år.



Tallene viser også, at der på trods af at færre er blevet anholdt for besiddelse af ulovlige substanser, er blevet beslaglagt markant større mængder ulovlige stoffer under Roskilde Festival 2018.

Mest markant er den procentmæssige stigning, når det gælder stofferne ketamin, kokain og amfetamin. Under sidste års festival beslaglagde politiet 1,5 gram ketamin, der også bruges af dyrlæger til bedøvelse af blandt andet heste. I år beslaglagde man omtrent 15 gange så meget.