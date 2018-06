Dansk museums navn er for gammelt og uforståeligt - nu får det et nyt

Fra den 1. juli kan du ikke længere besøge Tøjhusmuseet i København. Det kendte museum har nemlig besluttet at gennemføre et navneskifte.

Valget er i stedet faldet på navnet Krigsmuseet.

Det skyldes ifølge Nationalmuseet, som Tøjhusmuseet hører under, at tøjhus er et gammelt og uforståeligt ord, som ikke længere er udbredt i vores ordforråd.

Hvorfor er en enestående succes som Hjemmeværn et blevet latterliggjort så meget gennem årene? Hjemmeværnets kolossale betydning for Danmarks sikkerhed dokumenteres nu i skelsættende værk.

»I museumsverdenen er der hård kamp om gæsterne, og danskerne bliver hver dag bombarderet med nye kulturtilbud. Derfor er det vigtigt som gæst hurtigt at kunne afkode, hvad et museum har at tilbyde,« oplyser museet onsdag i en pressemeddelelse.

Museet, der ligger i Christian 4.s gamle tøjhus fra 1604, har haft sit navn siden 1928. Tøjhus betyder i øvrigt våbenkammer.

Hvert år kigger næsten 80.000 besøgende forbi for at se nærmere på den gamle udrustning og artilleri.

Nationalmuseets direktør: »Vi er simpelthen røvkedelige« Nationalmuseet indfører en ”kedsomhedsknap”, der skal gøre besøget sjovt for børnene.

Navneskiftet sker som led i en ny strategi på museet, der bl.a. skal »forhøje gæsternes aktivitetsniveau« og have mere fokus på krigens påvirkning på mennesker.

»Vores mål er at sætte fænomenet krig under lup. Hvad er krig, hvorfor opstår krige, og hvad gør det ved mennesker og samfund. Uanset om man har krigen tæt inde på livet, eller den udkæmpes i fjerne egne og opleves på afstand,« siger museumschef Jens Carl Kirchmeier-Andersen i pressemeddelelsen.

Det nye navn markeres den 1. juli, hvor museet tilbyder gratis entré, paneldebat med bl.a. Nationalmuseets direktør, Rane Willerslev, spionskole for de mindste gæster og et modeshow med historiske soldateruniformer.