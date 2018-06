Skipperen fra Nordkaperen kommer på museum

"Sherif" lægger op til ny begyndelse for det velkendte Hvid og Belling-makkerpar.

Hvor svært kan det være at skrive en biografi?

Den nyfundne målscorer på landsholdet dedikerer alle sin mål til sin far, der døde i 1999, da Yussuf Poulsen var fem år.

Nyder Erdogan kringlen for tidligt?

Lundbeck leder og leder efter personen, der skal efterfølge Kåre Schultz. Ifølge flere iagttagere har Lundbeck-formand Lars Rasmussen med sine udtalelser gjort det svært for sig selv.

Fans klagede over »ekstremt realistiske og skræmmende« skudlyde under koncert:

Naturhistorisk Museum og Museet for Søfart har fået milliondonation til udstilling om Troels Kløvedals liv.

Rapperen forstår ikke, at folk blev skræmte over lydeffekten.

Fans klagede over »ekstremt realistiske og skræmmende« skudlyde under koncert:

Museet for Søfart åbner en ny udstilling.

Kronprins Frederik åbner udstillingen i Aarhus den 31. oktober. I oktober 2019 flytter den videre til M/S Museet for Søfart.

Man vil også kunne opleve, hvordan Nordkaperen er indrettet under dæk og få følelsen af at stå til søs.

- Det er dejligt at få lov til at genopleve de mange gode minder, som er knyttet til mine ting, mens vi udvælger genstande til udstillingen, siger han.

75-årige Kløvedal blev i 2016 ramt af nervesygdommen ALS. Han kalder det "en stor ære" at blive genstand for en udstilling.

- Det er de budskaber, som vi glæder os til at dele med museets gæster - og forhåbentlig give nye perspektiver, som gæsterne tager med sig hjem, siger museumsdirektør Bo Skaarup, Naturhistorisk Museum i Aarhus, i en pressemeddelelse.

- Når man har levet så mange år så tæt på naturen, set verden og havene forandre sig, og fået nye horisonter med på, hvad der kendetegner det gode liv, så er der et vigtigt budskab til os alle på mange planer.

De to museer har fået 6,9 millioner kroner af Nordea-fonden til udstillingen "Frihedens Værksted", der skal sætte ord og billeder på Kløvedals rejser med Nordkaperen.

Forfatter og langturssejler Troels Kløvedal bliver omdrejningspunktet for en kommende udstilling på Naturhistorisk Museum i Aarhus og M/S Museet for Søfart i Helsingør.

75-årige Kløvedal blev i 2016 ramt af nervesygdommen ALS. Han kalder det "en stor ære" at blive genstand for en udstilling. Arkivfoto: Janus Engel

Naturhistorisk Museum og Museet for Søfart har fået milliondonation til udstilling om Troels Kløvedals liv.

Skanderborg Kommune har haft en notorisk hang til at investere i hypet bras og luftkasteller. Og med den nye helhedsplan for Himmelbjerget er man hoppet helt op på den store klinge, hvad den slags angår.

Danske pensionister bruger en tredjedel mere på hoteller, kroer og rejser end for 10 år siden, viser en analyse.

4K-projektorer har været temmelig dyre, men med TK800 rammer prisen et uhørt lavt niveau.

Byudvikleren Jørn Tækker har store ambitioner for Aarhus nye bydel: Ligusterhække og egen carport afløses af delehaver, deledyr og delebiler.

Danske pensionister bruger en tredjedel mere på hoteller, kroer og rejser end for 10 år siden, viser en analyse.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her