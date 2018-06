Danskerne foretrækker traditionelle nyhedsmedier

Fake news. De flester kender begrebet, der vinder frem på dagsordenen, og som USAs præsident Donald Trump er flittig bruger af, når han ikke bryder sig om mediernes historier om ham.

Fake news forbindes ofte med nyheder på de sociale medier, men i Danmark kan vi for nu godt klappe os selv og hinanden lidt på skuldrene. En ny undersøgelse, som tænketanken Kraka har udarbejdet i samarbejde med Deloitte viser nemlig, at omkring 85 pct. af danskerne primært finder deres nyheder via klassiske nyhedskilder, der har tradition for at bearbejde oplysninger journalistisk.

Undersøgelsen er udarbejdet som en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse, hvor respondenterne bl.a. er blevet spurgt til, hvor de primært får deres nyheder fra.

Vicedirektør i Kraka Jens Hauch roser danskernes kritiske sans.

»Danskerne er generelt kritiske over for de nyheder, de læser på sociale medier, og danskerne har stor tillid til de klassiske nyhedsmedier«, siger han til Politiken.

Selv om hovedparten af danskerne får deres nyheder fra traditionelle medier, som bearbejder oplysninger journalistisk, er der også flere bekymrende tendenser i undersøgelsen.

12 pct. af befolkningen finder primært deres nyheder på sociale medier. Gruppen, der særligt tæller mange unge mennesker, har ifølge undersøgelsen en bekymrende stor tillid til kvaliteten og troværdigheden af det de læser på de sociale medier.

Overfor Politiken påpeger chefforsker i sociale medier Jakob Linaa Jensen dog, at nyheder fra sociale medier ikke i sig selv nødvendigvis er problematiske, og at alternativet for mange ville være ingen nyheder overhovedet.

